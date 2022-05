Calciomercato Juventus, la risposta del giocatore gela Allegri: ha detto “No”

Calciomercato Juventus, ha detto di no alla Vecchia Signora. Chiarissima la sua volontà. Tutti gli aggiornamenti.

Diverse novità sono attese in quel di Torino nei prossimi mesi. Il ritorno di Allegri non è stato dei più felici per quanto, con i dovuti scongiuri, i bianconeri possono stasera chiosare una stagione non proprio brillante con l’ennesimo trofeo in bacheca della propria gloriosa storia.

Indipendentemente da quello che accadrà con l’Inter, gli uomini di Max sanno già di poter contare sugli introiti Champions e di avere il “must” di investire l’importante bottino europeo per coadiuvare il mister livornese a risollevare le sorti di una squadra reduce da una naturale involuzione negli ultimi anni ma alla quale, a partire da Agnelli, tutti quanti intendono ovviare.

Servirà operare con lungimiranza e intelligenza, come sempre fatto in questi anni, ad esclusione di alcuni errori rivelatisi poi decisivi per porre fine ad un ciclo durato due lustri ma più che naturali all’interno di un percorso così glorioso.

Calciomercato Juventus, Tielemans aspetta solo il Real Madrid

Per riportare la Vecchia Signora ai livelli nobili che merita Cherubini e colleghi dovranno dunque adoperare plurimi cambiamenti, soprattutto in quelle zone che abbiano palesato maggiori defezioni nel recente periodo.

Limature e interventi sono previsti un po’in tutti i reparti, complice l’esigenza di ringiovanire il reparto difensivo e di garantire alla piazza un valido alter-ego dell’ormai quasi ex Paulo Dybala.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare delle pedine a centrocampo. Questa regione ha sciorinato una lapalissiana assenza di un valido gestore di tempi e di un centrocampista di inserimento che garantisse un apporto anche a livello offensivo.

In attesa di aggiornamenti sul mediano, non arrivano buone notizie per quanto concerne la mezzala. Dopo le dichiarazioni di Lotito su Milinkovic Savic, Cherubini potrebbe trovarsi costretto a depennare un altro nome dalla propria wish list.

Ci riferiamo a Youri Tielemans del Leicester, prossimo a lasciare le Foxes, essendo in scadenza contrattuale nel 2023 e non avendo intenzione di rinnovare con il club anglosassone. Questo lo venderà nei prossimi mesi per non perderlo a zero ma difficilmente il suo futuro sarà in terra sabauda.

Secondo Calciomercato.it, infatti, il belga avrebbe detto di no alla Juventus in attesa di una chiamata dal Real Madrid. Le Merengues dopo la finale con il Liverpool dovrà pensare a come plasmare lo scacchiere, intervenendo su quel centrocampo che, Camavinga a parte, necessita di fare un passo oltre i non immortali Modric e Kross.