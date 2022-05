Calciomercato, bomba Juventus: De Jong ha già deciso quale sarà il proprio futuro. Ecco le indiscrezioni che possono mettere la parola fine alla questione

Il centrocampista del Barcellona, l’olandese De Jong, secondo la giornalista Helena Condis, avrebbe preso una decisione definitiva su quello che sarà il suo futuro sportivo. Una notizia che non farà sicuramente piacere a Massimiliano Allegri, che sperava, visto anche cme si sta per concludere la stagione della Juventus, senza nessun titolo, di averlo nella sua rosa il prossimo anno. Avrebbe dato di certo qualità ed esperienza ad un reparto che ne ha assoluto bisogno.

Ma a quanto pare non si muoverà dal Barcellona. Nonostante su di lui ci siano oltre che i bianconeri anche il Manchester United, con Ten Hag che lo vorrebbe al suo fianco in quella che sarà la sua prima esperienza sulla panchina dei Red Devils. Il giocatore a quanto pare sente in toto la fiducia di Xavi. E non ha nessuna intenzione di lasciare la Spagna.

Calciomercato, De Jong vuole rimanere

Inoltre, De Jong, sarebbe anche rimasto sorpreso dal fatto che il Barcellona lo abbia messo sul mercato. Non credeva di certo di essere cedibile, soprattutto dopo aver dimostrato al nuovo tecnico di poterci stare nel gruppo catalano, con una seconda parte di stagione, dopo l’allontanamento di Koeman, decisamente importante sotto tanti aspetti. Insomma, c’è un po’ di maretta, ma questo non dovrebbe di certo fare cambiare la propria idea al giocatore.

Che insomma, in poche parole, non si muoverà da quella che è la sua nuova casa sportiva. Vuole vincere in Spagna l’olandese e sa che il Barcellona si muoverà sul mercato per mettere a disposizione di Xavi gli uomini giusti.