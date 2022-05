Calciomercato Juventus, colpaccio dal Portogallo: blitz per il nuovo “millennial”

Calciomercato Juventus, ci sono anche i bianconeri tra le possibili pretendenti per il promettente attaccante classe 2001.

Ancora due partite e poi si abbasserà definitivamente la saracinesca sulla peggiore stagione della Juventus dal 2010-11. Bisogna risalire ad undici anni fa, infatti, per rintracciare un’annata così fallimentare, conclusa con zero titoli in tasca. Persa anche la Coppa Italia, ai bianconeri non resta che smaltire la delusione e provare a ripartire. A testa bassa, consapevoli che sarà davvero difficile fare peggio di così. Sì, perché alla Juve non può certo bastare un quarto posto – l’obiettivo minimo – per guardare il bicchiere mezzo pieno.

Prima le due sfide con Lazio e Fiorentina, poi scoccherà l’ora del “rompete le righe”. E la palla, a quel punto, passerà alla dirigenza. Inevitabile dire che sarà decisivo il prossimo mercato estivo. Una sessione che la Juventus non può assolutamente toppare. Forse non ci saranno i fuochi d’artificio, ma quei pochi acquisti dovranno essere mirati e soprattutto funzionali al progetto di “ricostruzione” che sta portando avanti Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, occhi puntati su Gilson Tavares

Con un occhio di riguardo soprattutto ai giovani. Nei giorni scorsi sono arrivate buone notizie dall’Under-23, impegnata nei playoff di Serie C. La Juventus dovrà ricominciare anche dai suoi prospetti: si parla sempre più insistentemente di gente come Miretti, Fagioli, Ranocchia. Tutti profili interessantissimi che nel ritiro pre-stagionale il tecnico bianconero valuterà se far diventare parte integrante della rosa già dal prossimo anno.

Senza dimenticare, poi, di quei colpi che la Vecchia Signora ha in canna già da mesi. Uno di questi è la stellina Gilson Tavares, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Estoril Praia che gli osservatori seguono con interesse da tempo. Lo conferma su Twitter anche l’esperto di calciomercato Pedro Almeida, annoverando la Juve tra le possibile pretendenti del giovane capoverdiano che sta incantando nella Liga Revelaçao.