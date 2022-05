Calciomercato Juventus, via dai bianconeri | Triennale con il Bayern

By

Non solo acquisti in vista nel prossimo calciomercato della Juventus. La dirigenza dovrà darsi da fare per blindare i propri campioni.

La società bianconera sta progettando il futuro e per questo motivo un grande lavoro attende Cherubini e il suo staff nelle prossime settimane. C’è da ricostruire la squadra per la prossima stagione, con innesti mirati che dovranno far compiere un salto di qualità alla squadra di Allegri.

La Juventus ha intenzione di puntare forte sulla linea verde, ma nel frattempo perde un calciatore delle giovani che si è accasato nella squadra più forte del campionato tedesco, grande protagonista in Europa.

Calciomercato Juventus, il Bayern soffia ai bianconeri il baby Pisano

Il Bayern Monaco è pronto ad accogliere uno dei giovani più promettenti del vivaio bianconero. L’attaccante Manuel Pisano, classe 2006, alla fine di questa stagione infatti lascerà la Juventus per accasarsi alla squadra tedesca. Società che programma con efficacia il futuro e che vede grandi qualità in questo giovane attaccante.

𝕊𝕖𝕣𝕧𝕦𝕤, 𝕄𝕒𝕟𝕦𝕖𝕝! 🇮🇹👋 Der @FCBayern hat den italienischen U17-Nationalspieler Manuel #Pisano verpflichtet. Der 16-jährige Stürmer wechselt im Sommer vom Nachwuchs des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin nach München. ✍️ 👉 https://t.co/iV30dShbNe#MiaSanMia pic.twitter.com/5oQG97OaFX — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) May 11, 2022

A cominicarlo è stato proprio lo stesso Bayern Monaco che “ha ingaggiato il nazionale italiano U17 Manuel Pisano per le proprie squadre giovanili. In estate il 16enne si trasferirà dalle giovanili dei campioni d’Italia della Juventus Torino al Campus dell’FC Bayern, dove ha firmato un contratto a lungo termine. Il nuovo centravanti di FCB-Juniors indosserà la maglia numero nove della prossima stagione”.