Calciomercato, 25 milioni che sbloccano la Juventus: Conte gelato

Calciomercato, arriva un no a 25 milioni di euro di offerta per l’esterno. Conte gelato. Cherubini invece si può rifare sotto. Le ultime

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha sempre avuto un debole per gli esterni. Quelli che gli permettono di esprimere al meglio la sua idea di gioco: quel 3-5-2 che ha portato il tecnico pugliese a vincere dappertutto e che ormai è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica. E conoscendo come le sue tasche il campionato italiano, e avendo un diesse anch’esso azzurro, guarda molto all’Italia la società londinese, convinta di poter fare come in un supermercato e prendersi tutto ciò che si desidera.

Ma secondo le informazioni riportate da TuttoSport almeno stavolta non dovrebbe essere così. Perché il Torino avrebbe rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro per il 21enne Singo. L’esterno è sempre piaciuto a Conte, che lo vorrebbe nella sua squadra inglese. Ma Juric, nelle ultime settimane, è stato chiaro, chiedendo a Cairo di mettere la parola fine alle cessioni, visto che Bremer è certo di andare via.

Calciomercato, Cherubini torna in corsa

Singo in tempi non sospetti era stato anche accostato alla Juventus. E Cherubini insomma potrebbe pure tornare alla carica, soprattutto se qualcuno dall’altra parte della città dovesse partire. E la sensazione netta è che dopo ieri sera servirà una vera e propria rivoluzione. Ovviamente, visto il no alla prima offerta giunta, sarà difficile far abbassare le pretese di Urbano Cairo. Che, inoltre, avrebbe promesso al proprio tecnico una sola cessione eccellente, quella del difensore brasiliano appunto.

Poi c’è anche la questione Belotti in casa Torino che potrebbe mettere un ulteriore freno alla possibile trattativa per Singo. Ma in ogni caso, Cherubini, ha capito che al momento non c’è una squadra davanti e ci potrebbe provare da qui alla fine delle operazioni di mercato.