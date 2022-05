Calciomercato Juventus, colpaccio in Ligue 1: arriva il nuovo De Ligt

Calciomercato Juventus, colpaccio in Ligue 1: la dirigenza bianconera sarebbe pronta a chiudere per il nuovo De Ligt e per il dopo Chiellini

Un centrale difensivo serve. Forse qualcuno in più. Non solo Gatti – già preso dal Frosinone che verrà valutato in estate da Massimiliano Allegri. Ma anche qualche altro elemento, magari pronto, da piazzare al fianco di quello che è l’unico punto fermo nella retroguardia bianconera: l’olandese De Ligt.

Sicuramente la Juventus già conosceva la decisione di Chiellini di chiudere la propria avventura in bianconero. Il difensore l’avrà comunicata a tempo debito sia al presidente Agnelli sia a Cherubini che, di conseguenza, si sono mossi per tempo. E secondo La Stampa quel nome messo nel mirino sarebbe Benoit Badiashile, difensore del Monaco del quale si dice un gran bene.

Calciomercato Juventus, summit per il difensore

Il nome non è nuovo, ma sicuramente è una conferma. Il quotidiano torinese sottolinea come nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un summit di mercato con Allegri, dove si getteranno le basi per gli innesti della prossima stagione. Il nome di Badiashile intriga molto, non solo per la giovane età, ma anche per quelle che sono le caratteristiche fisiche del difensore impegnato nel campionato francese. Si parla di cifre comunque importanti per un classe 2001, che dovrebbe prendere il posto di Chiellini. La sensazione è che sia stato scelto anche perché di piede mancino. E questo per una squadra che vuole cercare dal prossimo anno di imporre il proprio gioco più che aspettare quello degli altri, potrebbe decisamente fare la differenza.