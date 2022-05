Calciomercato Juventus, mr 145 milioni per Allegri: “UFFICIALE a giugno”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono convinti che la sua firma sia imminente: l’offerta è sul piatto da tempo.

Non scarta a priori l’ipotesi “parametro zero”, la Juventus, per provare a ripartire dopo una stagione decisamente complicata. Comporta sempre molti rischi puntare su calciatori in scadenza di contratto, ma questa si preannuncia un’estate ricca di opportunità, impossibili da non considerare. Tra gli obiettivi del club bianconero, che ha necessità di rinnovare soprattutto il centrocampo, c’è ad esempio quel Paul Pogba che tra qualche settimana saluterà definitivamente Manchester dopo sei travagliatissime stagioni.

Un altro elemento che potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri, malgrado non sia più giovanissimo, è Angel Di Maria, in uscita dal Psg. L’argentino si appresta a concludere la sua avventura parigina e la Juventus sta valutando la fattibilità dell’operazione. Già, perché da quest’anno bisognerà rispettare alcuni parametri ben precisi. Niente contratti “monstre” alla Cristiano Ronaldo, per intenderci. Pogba e Di Maria, ad ogni modo, non sono i soli nomi che nelle ultime settimane vengono accostati alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, “Dembelé entro giugno sarà bianconero”

Nelle prossime settimane potrebbe tornare di moda quello di Ousmane Dembelé del Barcellona. Come riportano in queste ore dalla Spagna, l’interesse della Juventus per l’esterno francese, a suo tempo uno degli acquisti più onerosi della storia blaugrana, non è mai veramente scemato. Lo sostiene il portale todofichajes.com, convinto che Dembelé voglia lasciare la Catalogna una volta terminata la stagione. Nonostante i continui apprezzamenti dell’allenatore Xavi, che stravede per lui al punto da ritagliargli un ruolo ben preciso da quando si è seduto sulla panchina del Barça.

La Juventus, dal canto suo, avrebbe messo sul piatto “un’offerta molto allettante”. E todofichajes si sbilancia, svelando addirittura che la “firma con i bianconeri potrebbe essere ufficiale entro il prossimo mese di giugno”.