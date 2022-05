Calciomercato Juventus, schiaffo all’Inter immediato: arriva gratis

Calciomercato Juventus, schiaffo immediato all’Inter: l’esterno arriva gratis. Cherubini sta monitorando con molta attenzione la situazione

La finale di Coppa Italia ha scoperchiato il tutto. Non solo l’addio ufficiale di Chiellini, ma anche una grana in casa Inter. Quella relativa a Perisic, mattatore – purtroppo – della serata con due reti, che ha chiaramente messo in ansia i tifosi nerazzurri e messo pressione alla società gestita da Marotta. “Non si aspetta così tanto per parlare con alcuni giocatori di un rinnovo” ha detto senza mezze misure il croato. Una situazione che potrebbe prendere una piega diversa da quella sognata e voluta non solo dalla società milanese ma anche dai tifosi.

Una permanenza che adesso non è poi così scontata. E a questa situazione, per mettere le cose in chiaro, guarda con attenzione Cherubini. Se Marotta ha messo gli occhi su Dybala, che potrebbe essere il colpo dell’Inter a parametro zero, la società bianconera sta valutando attentamente l’evolversi della situazione Perisic. La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Juventus, schiaffo all’Inter

Una risposta pronta a quello che potrebbe essere il colpo Dybala insomma. Con Perisic che potrebbe anche fare il percorso inverso e accasarsi alla corte di Massimiliano Allegri. Che potrebbe schierare il croato nel tridente offensivo, dandogli meno compiti in fase di non possesso palla, e facendolo giocare solamente con la fascia rivolta verso la porta avversaria. L’esterno vice campione del Mondo è devastante anche quest’anno, quando gioca a tutta fascia, figuriamoci quello che potrebbe qualora venisse incaricato solamente di offendere.

Bene, in poche parole la Juventus c’è sul croato. Un altro nome da inserire nella lunga lista degli obiettivi bianconeri per la prossima stagione. In quello che sarebbe realmente un colpo grosso.

In ogni caso, secondo SportMediaset, la squadra che sarebbe interessata a Perisic è il Chelsea: I blues anche starebbero guardando con attenzione all’evolversi della situazione.