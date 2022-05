Calciomercato Juventus, scontro con le milanesi e la Roma: le ultime

Calciomercato Juventus, vero e proprio guanto di sfida in Serie A per il grande colpo a zero. Tutti gli aggiornamenti.

Sono tante le novità destinate ad abbattersi sul mondo zebrato nei prossimi mesi, complice una stagione non proprio convincente e le plurime questioni contrattuali che, come nel caso di Dybala, potrebbero restare irrisolte e portare a diverse separazioni a parametro zero.

Se alla consapevolezza di dover dire addio a diversi giocatori della Vecchia Signora, alcuni dei quali a dir poco importanti in queste ultime stagioni, si aggiunge il rammarico di mercoledì in Coppa Italia che ha impedito alla Juventus di alzare almeno un trofeo quest’anno, risulta facile comprende bene quello che può essere l’attuale sentimento dei tifosi.

Con la solita leggerezza e intelligenza di sempre, però, al termine della partita con l’Inter, lo stesso Allegri ha provato a guardare il bicchiere mezzo pieno, soffermandosi sui buoni aspetti di questa stagione e lasciando intendere come ci siano tutti i presupposti per crescere e migliorare insieme.

Non mancano sicuramente al livornese le qualità, così come Agnelli e adepti hanno dimostrato nel recente passato indubbie qualità manageriali, fondamentali anche nel prossimo trimestre estivo per evitare altri campionati a bocca asciutta e lontani da quel mantra di vittoria divenuto emblematico per i torinesi.

Calciomercato Juventus, guanto di sfida in Serie A per Lingard: le ultime

Bisognerà operare, come più volte denunciato da Maurizio Arrivabene, in modo intelligente e al fine di migliorare e preservare l’attuale situazione economico-finanziaria di una squadra che disputerà comunque la Champions League e avrà la possibilità di disporre di un cuscinetto economico tutt’altro che esiguo.

Quest’ultimo, così come la creazione di un’osmosi tra entrate e uscite, servirà ad intervenire sul mercato, laddove la dirigenza sabauda sta monitorando e studiando diversi scenari. Tra questi, figura da qualche tempo quello legato a Jessie Lingard.

Il numero 10 dell’Inghilterra figura attualmente sulla corposa lista di campioni prossimi a svincolarsi a fine stagione e la cui situazione ha suscitato l’attenzione di plurimi club europei. La sua volontà era e resta quella di non abbandonare la Premier League ma secondo Rudy Galetti il passare del tempo aumenta le possibilità di vedere il quasi ex Manchester United nel nostro campionato. Sulle tracce di Lingard, oltre alla Juventus, ci sono infatti Milan, Inter e Roma.