Non si placano nemmeno in questi ultimi giorni di campionato le voci di calciomercato in casa Juventus. Si preannuncia un’estate bollente per i bianconeri.

La sconfitta arrivata nella figura di Coppa Italia contro l’Inter ha, di fatto, messo quasi la parola fine alla stagione degli uomini di Allegri. Chiamati ora ad onorare nel migliore dei modi le ultime partite in campionato nel quale hanno raggiunto l’obiettivo minimo, vale a dire la conquista di un piazzamento in Champions League. Che garantirà una vetrina internazionale, oltre ad importanti e introiti economici che saranno reinvestiti in chiave mercato.

Mister Allegri sa benissimo che nel suo organico ci sono delle lacune che andranno colmate nel migliore dei modi, considerate anche se ci saranno delle partenze dolorose come quelle di Paulo Dybala per fine contratto e di Giorgio Chiellini, che a fine stagione ha deciso di lasciare la maglia bianconera dopo una straordinaria carriera spesa all’omba della Mole.

Il sogno proibito della Juventus è quello di rinforzare il suo centrocampo con il ritorno di Pogba, giocatore rimasto anche nel cuore della tifoseria. L’esperienza del francese con la maglia dello United è agli sgoccioli visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno. Ingaggiarlo a parametro zero non sarà semplice, vista la concorrenza, ma la Juve ci proverà.

Juve has offered Pogba a 3 year contract + option for another year. €7.5M net. €2.5M in bonuses. The other team in for him is PSG. It’s all in the hands of

Pogba to make his final decision.

