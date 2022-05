Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus sarà una sicura protagonista, visti i tanti acquisti e anche cessioni all’orizzonte.

Di sicuro tutte le valutazioni sono rimandate alla fine della stagione in corso. Manca ormai davvero pochissimo e poi si concluderà il torneo di serie A. La Juventus ha già preso delle decisioni importanti, come quella relativa al futuro di Dybala che non rimarrà in bianconero. La strategia del club sembra essere chiara, si cercherà di rinnovare e ringiovanire l’organico.

Si dovranno poi prendere delle decisioni anche riguardo quei calciatori che rientreranno a Torino per fine prestito. Ci sono tanti elementi interessanti in giro per l’Italia e uno di questi è Luca Zanimacchia, protagonista assoluto con la Cremonese di Pecchia, che è riuscita ad ottenere la promozione in serie A.

Calciomercato Juventus, la Cremonese vuole tenersi stretta Zanimacchia

Come ha riportato Sportmediaset, sembrano esserci pochi dubbi su quella che è la volontà del giovane esterno classe 1998. Che è quella di proseguire nel suo percorso con la Cremonese, in serie A avrà l’opportunità di mettere in mostra il suo talento in una squadra della quale conosce già i meccanismi in campo. Nell’ultimo torneo cadetto Zanimacchia ha realizzato 8 gol in 36 presenze e i grigiorossi vogliono tenerselo stretto. La conferma arriva dallo stesso calciatore che a Cuoregrigiorosso.it ha sottolineato come “sono stato da Dio a Cremona, mi piace moltissimo, tutte le parti lavoreranno affinché io possa restare”. Bisognerà trovare dunque la formula giusta ma considerato che la Juventus difficilmente terrà il calciatore in rosa per Zanimacchia si prospetta comunque un futuro in serie A con la squadra che lo ha valorizzato tantissimo quest’anno.