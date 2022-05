Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo: nuovo colpaccio dalla Roma

Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo: la società bianconera tenta un nuovo colpaccio dalla Roma. I contatti sarebbero già stati avviati

Non solo Zaniolo. Secondo TuttoSport la Juventus avrebbe in mente un altro colpaccio dalla Roma. Stavolta in mezzo, con un vecchio palino di Massimiliano Allegri che potrebbe prendere la via di Torino. I contatti sono già stati avviati. Ma parliamo ovviamente di una trattativa che rimane in ogni caso difficile, soprattutto per quelle che fino al momento sono state le parole di José Mourinho, tecnico dei giallorossi, che lo ha praticamente blindato nel corso della stagione.

Ma un tentativo ci sarà a prescindere, soprattutto perché la Roma sta facendo delle valutazioni sul giocatore. Non sulla parte tecnica, ma su quella del contratto che scade nel 2024. Il nome è quello di Cristante, centrocampista che Allegri ha lanciato nel Milan. E sul quale ci sarebbero anche i rossoneri interessati alla questione.

Calciomercato Juventus, assalto a Cristante

Premettiamo che non sarà per nulla facile riuscire ad arrivare al centrocampista. Mourinho in più di una occasione nel corso della stagione, con le sue dichiarazioni, ha ribadito la volontà di non cederlo. E la proprietà americana della Roma cercherà in tutti i modi di accontentare lo Special One, anche nelle scelte in uscita.

Convincere l’allenatore portoghese non sarà semplice, a meno che la Juve non si presenti con un’offerta economica importante che possa far vacillare Pinto. La situazione economica della società giallorossa non è certo delle migliori, e allora qualcosa potrebbe pure succedere. In ogni caso tutti i tipi di discorso sono rimandati alla fine della stagione e soprattutto dopo la finale di Conference League. Al momento rimane l’interesse. Quello sì, è concreto.