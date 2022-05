Ci sono tanti movimenti all’orizzonte per quanto riguarda il calciomercato di una Juventus che vuole tornare presto a vincere di nuovo.

La stagione che sta per andare in cantiere non è delle più soddisfacenti. La squadra di Allegri ha perso la finale di Supercoppa e di Coppa Italia, non riuscendo a portare a casa nessun trofeo. Il quarto posto in classifica che garantisce un posto nella prossima Champions League non può certo soddisfare i tifosi, anche perché Dybala e compagni sono usciti fuori dalla lotta per lo scudetto già dopo le prime giornate.

In estate dunque l’organico bianconero è destinato a subire dei grandi cambiamenti, l’obiettivo è quello di abbassare l’età media della rosa per aprire un nuovo ciclo vincente. Non ci sarà solo da sostituire Dybala in attacco ma andrà trovato anche un nuovo pilastro per la difesa. La straordinaria carriera di Chiellini con la maglia della Juve sta infatti per chiudersi, il centrale potrebbe appendere gli scarpini al chiodo oppure decidere di giocare ancora ma negli States.

Calciomercato Juventus, Milenkovic e Gabriel tra gli obiettivi per la difesa

In ogni caso la società bianconera dovrà dunque puntellare il reparto arretrato, che dalla prossima stagione potrà contare anche su Gatti. Il centrale prelevato dal Frosinone e lasciato in prestito ai gialloblu in serie B arriverà in ritiro pronto a giocarsi le sue opportunità. Ma la Juventus ha bisogno di un innesto di esperienza e per questo – come scrive Tuttosport – sta valutando due profili. Il primo è Nikola Milenkovic della Fiorentina, che ha il contratto in scadenza con i viola nel 2023 e conosce molto bene la serie A. Il secondo è Gabriel, centrale dell’Arsenal che i Gunners sarebbero pronti a cedere, di certo ad un prezzo non basso. Tuttavia l’interesse degli inglesi per Arthur potrebbe far sì che possa essere intavolato un super scambio.