Ci sarà tanto lavoro da fare per la dirigenza della Juventus nel corso delle prossime settimane: c’è da costruire la squadra del futuro.

Mancano solo due partite da disputare in questo campionato e poi si chiuderà per i bianconeri una stagione che non si può certo dire soddisfacente. Nessun trofeo in bacheca e squadra mai in lotta per lo scudetto. Il quarto posto comunque garantisce la partecipazione alla prossima edizione della Champions League e con essa anche degli importanti introiti economici da poter reinvestire in chiave mercato.

Di sicuro ci saranno da trovare gli eredi di Chiellini e Dybala, destinati a lasciare la squadra a breve. Ma non solo. Per aprire un nuovo ciclo vincente c’è l’assoluta necessità di rinforzare tutti i reparti. Tanti i nomi che sono ogni giorno accostati ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, troppo alte le richieste di Di Maria

Le opzioni per l’attacco sono diverse e non è un mistero che la dirigenza vorrebbe puntare su giovani che possano essere le colonne della squadra per i prossimi anni. Tuttavia è anche lecito sognare un grande campione, magari in età avanzata, che possa fare la differenza non solo in Italia ma anche in Europa. Per questo motivo continua ad essere caldo il nome di Angel Di Maria, che alla fine di questa stagione lascerà il Psg per fine contratto. L’argentino (34 anni) è un talento puro, che potrebbe esaltare le qualità di Vlahovic. Come spiega Tuttosport l’intenzione della Juventus sarebbe quella di proporgli un contratto di un solo anno, guardando anche al bilancio. Tuttavia le richieste del calciatore sono alte, circa 8 milioni di euro più bonus. Una richiesta che il club bianconero non pare essere pronto a prendere in considerazione.