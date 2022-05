Calciomercato Juventus, non solo Perisic: Cherubini lo ha ormai in pugno

Calciomercato Juventus, i piani sono tanti. Adesso si apre l’ipotesi Perisic dall’Inter ma c’è anche un’altra suggestione.

Calciomercato Juventus, i piani per la nuova stagione sono già stati compiuti. Ci sono diversi profili in esamina. Uno di questi potrebbe essere, addirittura, l’esterno croato in rottura con l’Inter, Perisic è finito nel mirino dei bianconeri e potrebbe prendere il posto di Bernardeschi in caso di addio. Ma la vera suggestione sarebbe a centrocampo.

La Juventus è infatti ritornata prepotentemente su Pogba. Il centrocampista francese è uno dei preferiti di tutto l’ambiente bianconero, iniziando dai tifosi. Il “Polpo” sarebbe quindi il giocatore ideale al momento giusto. In uscita dal Manchester United a a parametro zero.

Calciomercato Juventus, double da urlo | Perisic più Pogba

E nonostante l’economia sempre da tenere sott’occhio, la Juventus ha in piano un mercato davvero importante. Una lista di nomi da cardiopalma per rilanciarsi subito. Da Perisic a Pogba. Un vero e proprio sogno per i tifosi e una volontà di ritornare ai vertici fin da subito vista l’attuale stagione decisamente non alla portata dei bianconeri. Anzi, la prima senza un trofeo dopo 10 anni.

L’obiettivo della società è rilanciarsi nell’immediato, già dall’inizio della stagione. Si ricomincerà con Allegri ma non sono ammessi altri passi falsi. Il giornalista ‘Dario Pellegrini’ ha parlato proprio della situazione Pogba nel suo profilo Twitter, e parla di una Juventus convinta di avere in pugno il calciatore francese.