Guardare già al futuro e alle mosse da attuare nel prossimo calciomercato: è questa la missione che adesso deve compiere la dirigenza della Juventus.

La squadra di mister Allegri è chiamata ad onorare nel migliore dei modi gli ultimi impegni da disputare in serie A. Il traguardo minimo della conquista di un piazzamento Champions è stato raggiunto, ma il non aver conquistato nemmeno un trofeo (vista la sconfitta nella finale di Coppa Italia) pesa come un macigno nel bilancio stagionale.

La squadra bianconera andrà sicuramente rinnovata in tutti i reparti e per questo motivo c’è la necessità di darsi da fare per trovare al più presto quei giocatori che possano fare al caso dell’allenatore e che possano sposare al meglio le sue idee di calcio. Dalla difesa all’attacco tanti nomi vengono costantemente accostati ai bianconeri. ma quali sono i reali obiettivi?

Calciomercato Juventus, Muriel per l’attacco ma c’è anche la Roma

In attacco, non è certo una novità, la priorità è quella di trovare un sostituto di Paulo Dybala che lascerà la squadra per fine contratto. Ma non bisogna dimenticare che c’è da capire anche il futuro di Alvaro Morata. Per lo spagnolo l’intesa con l’Atletico Madrid sembra essere ancora distanza. E per questo motivo la Juventus si sta già guardando attorno per trovare un partner per Dusan Vlahovic, decisamente il perno della squadra futura di Allegri. Come riporta la Gazzetta dello Sport tra le opzioni per l’attacco c’è anche Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta che ha speso la sua carriera in serie A e dunque non ha bisogno di alcun periodo di ambientamento. Per il colombiano però c’è da registrare anche l’interesse della Roma di Mourinho. Si profila dunque per la Juventus un eventuale braccio di ferro per ingaggiare il sudamericano.