Calciomercato Juventus, 53 milioni per il super erede di Chiellini

Calciomercato Juventus, più di 50 milioni per il super erede di Chiellini. Tutti gli aggiornamenti sul possibile colpaccio dell’estate.

La Vecchia Signora è in queste ore attesa dalla penultima gara di un campionato altalenante e contraddistinto da non poche difficoltà e prossimo ad una chiosa insolita per i bianconeri. Lo scacco contro l’Inter, come ormai noto, dopo una decade di dominio patriottico ha impedito agli uomini di Allegri di poter aggiungere almeno un trofeo alla gloriosa bacheca sabauda.

I 90 minuti di stasera contro la Lazio avranno una certa valenza solo per gli ospiti, ancora in lotta per un piazzamento in Europa League e desiderosi di chiudere il campionato davanti ai non proprio amicali cugini allenati da José Mourinho.

La Juventus, dal proprio canto, è ormai certa da tempo della qualificazione in Champions ma proverà comunque a distinguersi per una prova di orgoglio e una reazione che garantiscano a Paulo Dybala e, soprattutto, Giorgio Chiellini un degno saluto davanti al proprio pubblico.

Calciomercato Juventus, 53 milioni per l’erede di Chiellini dalla Premier: piace Gabriel

Quelle del difensore e de “La Joya” si apprestano ad essere le due “operazioni” più importanti in uscita. L’argentino dirà addio dopo non aver trovato un punto di incontro con la dirigenza mentre l’eterno Giorgio appenderà gli scarpini al chiodo al termine di una carriera gloriosa quanto lunga.

Trovarne un valido erede, tecnico quanto emotivo, non sarà di certo compito semplice, soprattutto alla luce delle alte valutazioni nel calcio odierno. Senza dimenticare di Federico Gatti, acquistato a gennaio e prossimo a lasciare la Ciociaria per il grande arrivo in quel di Torino a luglio, riportiamo di un importante aggiornamento giunto dalla Spagna.

Secondo la penna di Fichajes.net e Calcioinpillole, Ekrem Konur, la Juve sarebbe interessata al difensore dell‘Arsenal, Gabriel dos Santos Magalhaes . Il classe 1997 è valutato 45 milioni di sterline, un equivalente superiore ai 50 milioni di euro.