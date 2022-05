Calciomercato Juventus, affare “alla De Ligt”: Cherubini è insaziabile

Calciomercato Juventus, Cherubini è insaziabile e cerca il colpo grosso dietro per la prossima stagione. Ecco le ultime indiscrezioni

Convinto De Ligt a rinnovare il contratto con abbassamento della clausola rescissoria, la Juventus ovviamente è alla ricerca di un altro difensore centrale per la prossima stagione dopo aver chiuso anche per Federico Gatti, ingaggiato a gennaio ufficialmente, e che ha chiuso la sua stagione al Frosinone.

I nomi che circolano per il pacchetto arretrato bianconero sono diversi. Ma nelle ultime settimane quello he viene tirato fuori con maggiore insistenza arriva direttamente dalla Francia. Gioca nel Monaco il classe 2001 Benoit Badiashile, che oltre per le potenzialità fisiche, interessa anche per un fattore che potrebbe rivelarsi determinante per la sostituzione di Chiellini. La notizia di questo forte interesse è riportata questa mattina dal quotidiano La Stampa.

Calciomercato Juventus, piace Benoit Badiashile

Oltre ad essere come detto assai forte sotto il profilo fisico, il difensore del Monaco è anche mancino. Proprio quello che cercherebbe Massimiliano Allegri per la prossima stagione visto l’addio di Chiellini che probabilmente andrà a giocare in America. Su di lui comunque la concorrenza è davvero importante: ci sono moltissimi top club europei he ci hanno messo gli occhi addosso e che aspettano solamente la fine della stagione per tentare l’assalto decisivo. Una situazione che però non spaventa la Juventus, con Cherubini che appare realmente insaziabile in questa fase.