Calciomercato Juventus, ultim’ora UFFICIALE: addio dopo 17 trofei

Calciomercato Juventus, non ci sono più dubbi in merito: l’annuncio ufficiale che certifica l’addio dopo 7 anni.

Il nome più caldo della sessione estiva di calciomercato della Juventus è quello di Angel Di Maria. El Fideo non ha rinnovato il suo contratto con il Psg in scadenza nel 2022, e sarebbe in procinto di trovare un accordo di massima con i bianconeri, che avrebbero messo sul piatto un contratto annuale da 7 milioni di euro a stagione, con opzione per un’altra stagione, in maniera tale da poter beneficiare dei benefici del Decreto Crescita.

La strada sembra ormai essere tracciata. In serata, è arrivato un altro indizio. Con un comunicato diramato sul sito ufficiale del club parigino, i transalpini hanno reso nota la separazione da Di Maria, che nella giornata di domani disputerà la sua ultima partita con la maglia del PSG. Ecco la nota dei francesi: “Il Paris Saint Germain vuole tributare un saluto ad Angel Di Maria e alle sue 7 stagioni trascorsi con la maglia rosso-blu. L’argentino ha alzato 18 trofei ed è divenuto il miglior assistman della storia del club.”