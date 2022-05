Il prossimo calciomercato della Juventus vedrà senz’altro grandi cambiamenti all’interno della rosa della squadra di Massimiliano Allegri.

Ci sono acquisti e cessioni all’orizzonte per una Juventus che vuole tornare a lottare per qualcosa di importante. Quello scudetto per il quale in questa stagione non è mai stata in corsa. Bisogna voltare pagina e in chiave mercato la dirigenza dovrà accontentare le richieste dell’allenatore, sostituendo nel migliore dei modi Chiellini e soprattutto in attacco Paulo Dybala.

La Juventus ha preso una decisione importante ormai da tempo, ovvero quella di non proporre alcun rinnovo contrattuale alla “Joya”, che dunque nel weekend disputerà la sua ultima partita con la maglia numero dieci sulle spalle. Una decisione, va detto, che non ha messo d’accordo la tifoseria bianconera, molto combattuta, ne ha discusso molto sui social.

Calciomercato Juventus, Dybala vuole giocare in Champions League

Il futuro dell’attaccante argentino continua ad interessare molto la tifoseria bianconera, che spera che Dybala non accetti la corte degli storici rivali dell’Inter. Marotta continua a corteggiare il giocatore argentino, che però ha diverse richieste. Il numero dieci è un futuro svincolato di lusso e dunque in tanti si faranno avanti per ingaggiarlo a parametro zero. Enrico Camelio a CMIT TV di calciomercato.it ha parlato proprio di Dybala, sottolineando come ci sia la prova “che Mourinho sta parlando davvero con Dybala per convincerlo ad accettare la Roma, però al giocatore piacerebbe giocare nella prossima stagione in Champions League“. L’Inter al momento è al palo: “se non vende prima non può comprare” sono le sue parole. Esclusa anche la pista Tottenham. Il suo futuro continua a rimanere un rebus dunque, decisive le prossime settimane.