Calciomercato Juventus, le manovre in difesa | Futuro da definire

C’è tanto lavoro da fare per la dirigenza bianconera nelle prossime settimane, quando il calciomercato della Juventus entrerà nel vivo.

La rosa della squadra di mister Allegri ha sicuramente bisogno di volti nuovi, di innesti che possano dare vita ad un nuovo ciclo vincente. C’è voglia di tornare presto a lottare per lo scudetto, dimenticando in fretta la stagione attuale che per la Juventus si chiuderà senza la conquista di nessun titolo.

Ci sarà da ricostruire non solo l’attacco ma anche la difesa. Che perderà un elemento di grande carisma ed esperienza come Giorgio Chiellini. Facile pensare che il club cercherà un altro centrale di spessore internazionale. Tuttavia bisognerà anche fare delle valutazioni riguardo i giocatori attualmente in rosa.

Calciomercato Juventus, Rugani rimane o va via?

Come detto anche he in difesa per la Juventus ci sono ancora un paio di situazioni da definire, indipendentemente dai possibili nuovi arrivi. La prima è quella legata a Daniele Rugani. Il difensore centrale con l’addio di Chiellini potrebbe trovare maggiormente spazio. Tuttavia nelle ultime ore si sta parlando molto di un possibile scambio con Acerbi della Lazio. Giocatore in cerca di una nuova avventura e apprezzato dai bianconeri. Rugani dal canto suo in biancoceleste ritroverebbe il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Affare che potrebbe decollare dunque. Da capire anche il futuro di Gatti, difensore prelevato dal Frosinone che arriverà alla Juventus in estate. Una stagione di apprendistato al fianco di grandi campioni non potrebbe fare altro che farlo crescere. Tuttavia non è da escludere che possa partire in prestito per accumulare un maggiore minutaggio.