Calciomercato Juventus, ribaltone Rabiot: Allegri lo saluta così

Calciomercato Juventus, ribaltone che riguarda Adrien Rabiot: Allegri in procinto di salutare anche il centrocampista francese

La rivoluzione è partita in casa Juventus. E potrebbe toccare anche Adrien Rabiot, uno che allegri ha sempre schierato in mezzo al campo ma che potrebbe comunque partire. Anche perché, ed è un dato da tenere in seria considerazione, con una cessione del francese la società bianconera piazzerebbe un’importante plusvalenza, senza dimenticare che lo stipendio, di 7 milioni di euro netti a stagione, è uno dei più pesanti. Il risparmio insomma ci sarebbe, eccome, e potrebbe aprire a ulteriori innesti per la prossima stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport quindi anche Rabiot potrebbe essere ceduto. Contratto in scadenza nel 2023, Cherubini non potrebbe chiedere la luna, ma qualcosa ovviamente nelle casse bianconere ci potrebbe entrare eccome. La tentazione c’è anche per l’ex Psg. Al quale, secondo il quotidiano rosa, non dispiacerebbe per nulla un’esperienza in Premier League.

Calciomercato Juventus, addio a Rabiot

Dopo gli addii a parametro zero quindi, qualcosa in uscita si muove anche per quelli che ancora sono sotto contratto. Senza dimenticare che tra questi c’è pure Ramsey, che tornerà alla Continassa visto in che modo si è conclusa la sua di stagione con la maglia degli scozzesi dei Rangers addosso. Il rigore sbagliato nella finale di Europa League ha fatto chiudere senza possibilità la sua esperienza in Scozia. Non verrà riscattata ed è anche questo un problema per Cherubini.

Tornando al discorso Rabiot infine, la tentazione come detto è quella di una società di Premier League. Già lo scorso gennaio qualcuno si era fatto avanti e non è detto che qualche club, in estate, non possa tornare alla carica. La sensazione è che la Juventus lo cederebbe volentieri.