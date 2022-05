Calciomercato Juventus, vice Vlahovic in Serie A: sfida a Spalletti e Mou

Tra i tanti giocatori che partiranno a fine stagione ci sono Paulo Dybala e Alvaro Morata. La necessità di trovare quantomeno due attaccanti è quindi molto stringente e, per questo, la dirigenza bianconera è già al lavoro per sistemare la rosa.

Diversi sono i nomi di cui si discute: a partire da Di Maria per finire a Gabriel Jesus. Nella giornata di ieri però alla lista si è aggiunto un nuovo nome, un perfetto vice-Vlahovic che conosce molto bene il campionato italiano perché ha giocato l’ultima stagione proprio in una squadra di Serie A. La punta, inoltre, ha collezionato la bellezza di 14 goal e 33 presenze, il che, visto che comunque egli milita in una squadra “non Big”, è indicativo di ottime prestazione e capacità di finalizzazione.

Calciomercato Juventus, Arnautović piace molto alla Juve, che prepara l’assalto

L’indiscrezione è arrivata nella tarda serata di ieri sul profilo Twitter di Alfredo Pedullà, il quale ha sottolineato che il profilo di Marco Arnautović piace molto sia al Napoli di Spalletti, che alla Juventus e al Milan, ma anche alla Roma. Il giornalista sportivo, però, ha anche delineato una “classifica” delle pretendenti dell’attaccante austriaco e ha messo in prima posizione Juventus e Napoli, con Roma e Milan più defilate. Quello che resta però da capire è se effettivamente l’attaccante lascerà il suo posto da titolare inamovibile nel Bologna per andare a fare la panchina in una delle sopracitate squadre, che non affiderebbero a lui la direzione totale del reparto offensivo.