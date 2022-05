Calciomercato Juventus, svolta per il nuovo Buffon: c’è già un accordo

Calciomercato Juventus, la dirigenza guarda al futuro e potrebbe consolidare un obiettivo davvero importante in porta.

Calciomercato Juventus, la dirigenza sta sondando tutte le piste possibili per potenziare la rosa. Dalla difesa fino all’attacco, l’obiettivo sarà uno soltanto: ritornare ai vertici da subito, evitando dunque di cadere già dall’inizio come purtroppo è successo in questa stagione che sta volgendo al termine.

Tra gli obiettivi della dirigenza c’è anche il nome di un portiere. Carnesecchi dell’Atalanta, giovane italiano già indubbiamente reputato tra i talenti del presente, sarebbe il prescelto per diventare “l’erede” di Buffon.

Calciomercato Juventus, Carnesecchi come “erede” di Buffon | È il prescelto

Portiere della Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta, il giovane 21enne italiano è già considerato uno dei volti più interessanti del calcio italiano. Proprio per questo motivo la Juventus, ormai molto attenta ai talenti del presente e del futuro, l’avrebbe messo nel mirino.

Come scrive ‘Il Corriere dello Sport’, oltre ai bianconeri il giocatore sta piacendo alle big italiane, tra queste figura in pole proprio la Lazio dell’ex Sarri. Il portiere dell’under 21 azzurra, sogna di diventare, un giorno, il titolare in Nazionale maggiore e quindi non è escluso che già dalla prossima stagione possa ambire ad alti livelli con squadre che giocheranno l’Europa. La Juventus lo monitora ma su di lui si starebbero muovendo anche le altre big della Serie A. Talento da tenere saldamente sotto gli occhi.