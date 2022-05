Calciomercato Juventus, il “Chiello” ha sciolto le riserve: ecco il nuovo club

Calciomercato Juventus, il difensore bianconero sta giocando la sua ultima partita con la maglia bianconera. Imminente la firma con il nuovo club.

La sensazione era che quella con la Lazio, lunedì scorso, dovesse essere la sua ultima presenza con la maglia bianconera. Quella che, con il passare degli anni, è diventata quasi una seconda pelle. Ed invece no. Massimiliano Allegri questa sera ha spiazzato tutti, schierando Giorgio Chiellini dal primo minuto nel match di Firenze, l’ultimo dell’annata 2021-22 della Juventus prima del definitivo rompete le righe.

Come accadde ad un’altra leggenda del calcio italiano un decennio fa circa, parliamo di Paolo Maldini, è il “Franchi” il luogo del commiato per il gladiatore juventino. Un’ultima battaglia, poi l’addio. A distanza di ventuno anni dal suo debutto nel professionismo. Firenze, tra l’altro, è stata anche una delle tappe nella carriera di Chiellini prima di approdare a Torino. Giocò nel capoluogo toscano nella stagione 2004-05: una Viola appena tornata in Serie A dopo il doloroso fallimento ma il difensore di origine livornese – all’epoca ancora terzino sinistro – era già di proprietà della Juventus. Sono 561 in totale le sue presenze in bianconero, comprendendo anche la gara odierna.

Calciomercato Juventus, Chiellini pronto a partire per Los Angeles

Chiellini non ha ancora fatto chiarezza sul suo immediato futuro, ma quasi certamente non appenderà le scarpette al chiodo. Ha ancora voglia di continuare a lottare per un paio di stagioni su un campo da gioco prima del ritiro e magari un ruolo da dirigente nel quartier generale bianconero. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per la firma con il Los Angeles Fc, club statunitense con cui è in trattativa ormai da mesi.

Juventus, Chiellini ormai a un passo dal firmare per il Los Angeles FC — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) May 21, 2022

Secondo l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, è imminente la firma di Chiellini con la squadra californiana che ha debuttato nella Major League Soccer, dove giocherà anche Insigne dalla prossima stagione. Il difensore coronerà così un sogno, quello di vivere negli Usa qualche anno prima di fare ritorno in Italia.