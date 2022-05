Fiorentina-Juventus, si infuocano gli animi: parole grosse e doppia sanzione

Fiorentina-Juventus, scoppia la partita negli ultimi minuti di gioco: la doppia sanzione non si fa attendere. Cosa è successo.

Si è chiusa la prima frazione di gioco tra Fiorentina e Juventus. Al Franchi, sono i Viola a passare in vantaggio grazie ad una rete di Duncan qualche istante prima del duplice fischio del direttore di gara, che poco prima ha avuto il suo ben da fare per placare gli animi che improvvisamente si sono accesi al 43′.

In occasione di una difesa del pallone, infatti, Moise Kean è stato colpito da Amrabat, in quello che è sembrato essere un contrasto di gioco. Tuttavia, l’attaccante di Allegri ha avuto un diverbio acceso con Igor, che avrebbe voluto che il bianconero gli desse immediatamente la palla da rimettere in gioco. Sia Igor, che Kean, sono stati ammoniti, dopo aver innescato un capannello di uomini: l’attaccante, diffidato, salterà la prima partita del prossimo campionato, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe anche non essere più la Serie A.