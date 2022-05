Calciomercato Juventus, presa di posizione ufficiale: doppio addio

Calciomercato Juventus, i due giocatori si aspettavano di avere più spazio: entrambi potrebbero partire in prestito.

Quando Maurizio Arrivabene, una settimana fa, rivelò che durante il summit con Rafaela Pimenta non si era parlato di Paul Pogba non aveva tutti i torti. L’amministratore delegato bianconero voleva eludere ad ogni costi la domanda – scontata, visti i rumors – sul centrocampista francese. Eppure un fondo di verità in quelle parole c’era eccome. Sì, perché l’argomento principale dell’incontro non riguardava esclusivamente l’eventualità del ritorno “Polpo” a Torino dopo sei stagioni.

L’avvocatessa brasiliana che in questo momento ha preso le redini dell’agenzia del compianto Mino Raiola, cura infatti gli interessi di altri calciatori che sono sotto contratto con la Juventus. Tra cui Luca Pellegrini e Moise Kean. Per entrambi, le possibilità di continuare a vestire la maglia della Vecchia Signora anche il prossimo anno sembrerebbero irrisorie. Lo sostiene Sky Sport, secondo cui nel corso del summit la Pimenta si è fatta portavoce della loro volontà di giocare più minuti e avere un ruolo di maggiore centralità.

Calciomercato Juventus, addio quasi certo per Kean e Pellegrini

Kean arrivò in prestito con obbligo di riscatto dall’Everton lo scorso settembre. Fu un acquisto last-minute per tamponare l’addio improvviso di Cristiano Ronaldo, che solo negli ultimi giorni di mercato aveva palesato la sua decisione di lasciare Torino. L’azzurro ha giocato solamente dodici partite da titolare, realizzando sei gol. Un apporto non propriamente soddisfacente e per lui si profila una cessione in prestito. Soluzione che potrebbe andare bene anche per il difensore cresciuto nelle giovanili della Roma, il cui contratto con i bianconeri scadrà nell’estate 2025.