Calciomercato Juventus, ha scelto il Napoli: fissate le visite mediche

Nel prossimo calciomercato ci sarà tanto lavoro da fare per la dirigenza della Juventus, chiamata a rinforzare la rosa in tutti i reparti.

Il quarto posto ottenuto nell’ultimo campionato non può certo soddisfare la Juve e i suoi tifosi, che devono assolutamente mirare più in alto. I bianconeri vogliono tornare a lottare per lo scudetto ma per farlo mister Allegri ha la necessità di accogliere volti nuovi, almeno un paio di rinforzi per ogni settore del campo. Ragion per cui le prossime settimane si preannunciano davvero calde per la dirigenza della Juve.

Chiellini, Dybala e Bernardeschi andranno rimpiazzati con campioni di spessore internazionale, ma bisognerà rinnovarsi anche in altri settori. A sinistra ad esempio, considerato che la Juventus potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cedere Alex Sandro, in scadenza nel 2023. Al posto del brasiliano bisogna cercare un elemento giovane, che possa coprire il ruolo per tanti anni.

Calciomercato Juventus, Olivera ha scelto il Napoli

Come conferma anche il giornalista Matteo Moretto su Twitter, non ci sono più dubbi sulla destinazione di uno dei laterali sinistri più ambiti in Europa, ovvero Mathias Olivera. Il calciatore uruguaiano, in forza al Getafe, approderà in serie A ma non per vestire la maglia della Juventus.

Mathías Olivera al Nápoles, está hecho. Mañana, el reconocimiento médico. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 23, 2022

Il terzino infatti ha scelto il Napoli di Luciano Spalletti come sua futura destinazione, è il primo colpo per il futuro degli azzurri che del resto devono sostituire in quel ruolo il partente Ghoulam. Olivera martedì mattina svolgerà le visite mediche con il club partenopeo. La Juventus dunque dovrà guardare altrove per trovare un rinforzo a sinistra, con Emerson Palmieri e Renan Lodi che continuano ad essere le opzioni principali.