Calciomercato Juventus, nuovo colpo di scena Perisic: “Nessuna offerta”

Si intrica la vicenda riguardante l’esterno croato dell’Inter: sebbene nei giorni scorsi non si faceva altro che parlare della trattativa tra Juve e Inter come quasi conclusa, ora si scopre che forse le cose non erano così avanzate come si credeva.

L’esterno croato, il cui contratto con l’Inter scade il prossimo 30 giugno, ha ritrovato nelle ultime stagioni la sua caratteristica dirompenza, un po’ smarrita negli anni addietro, ed è stato per l’Inter davvero un’arma in più: basti pensare quanto accaduto nella finale di Coppa Italia quando ha siglato una doppietta e di fatto consegnato il trofeo alla squadra di Simone Inzaghi. Inutile dire, quindi, che Allegri sarebbe entusiasta di avere a disposizione un giocatore del genere, considerando inoltre che sulla fascia di competenza del croato la sua squadra ultimamente non sta brillando affatto.

Calciomercato Juventus, sono tutte fake news: nessun talk Juve-Inter per Perisic.

Nonostante quindi per Perisic si prospettasse un mancato rinnovo contrattuale con l’Inter e quindi l’approdo alla Juventus, ieri pomeriggio Luca Momblano ha dichiarato a “Juventibus” che la Juventus non ha mai formalizzato e presentato un’offerta alla dirigenza nerazzurra, che dal canto suo sarebbe invece tornata con decisione sul giocatore e decisa a accontentare le sue richieste per il nuovo contratto pur di non perderlo per il prossimo anno.