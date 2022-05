Calciomercato Juventus, l’annuncio social è una doccia gelata

By

Calciomercato Juventus, il centrocampista seguito dai bianconeri ha parlato del suo futuro attraverso il proprio profilo Instagram.

Poche righe, vergate sul profilo social. Apparentemente banali ma che al tempo stesso potrebbero però significare tanto. Un breve dichiarazione, quella di Frenkie de Jong, che mette in apprensione la folta schiera di squadre che nei prossimi mesi sognano di soffiarlo al Barcellona. Tra queste c’è ovviamente anche la Juventus, interessata al talentuoso centrocampista olandese sin da quando vestiva la maglia dell’Ajax di Erik ten Hag.

Proprio con i Lancieri, nel 2019, insieme al suo compagno de Ligt – oggi a Torino – regalò un’enorme delusione ai bianconeri, estromettendoli dalla Champions League. Da allora de Jong ha sempre esercitato un certo fascino nei confronti della Vecchia Signora, sebbene a quel tempo avesse deciso di sposare la causa blaugrana. Dopo tre stagioni trascorse in Catalogna si può dire che l’ex Ajax sia riuscito solamente in parte a confermare le attese. Ma la responsabilità non è solo sua. Il suo approdo al Barça è coinciso con un importante ridimensionamento, dovuto principalmente ai problemi di natura economica del club oggi guidato da Joan Laporta.

Calciomercato Juventus, de Jong pensa già alla prossima stagione

Ridimensionamento culminato, la scorsa estate, con l’addio di Leo Messi. Nella prima stagione senza la Pulce il Barcellona ha accusato il colpo. Annata raddrizzata solamente con l’arrivo di Xavi, ma decisamente deludente se confrontata con quelle dell’ultimo decennio, in cui i blaugrana sono arrivati spesso sul tetto d’Europa.

De Jong è consapevole di ciò e sul proprio profili Instagram ha quasi voluto chiedere scusa ai tifosi del Barça. “Per noi è stata una stagione deludente – ha scritto il centrocampista olandese – Non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Voglio ringraziare tutti i fan per il loro supporto quest’anno. Lavoreremo sodo per fare meglio la prossima stagione”. Parole che indubbiamente fanno riflettere: il giocatore si sente parte integrante del Barcellona ed è già focalizzato sulla stagione che verrà.