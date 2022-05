Calciomercato Juventus, principio d’accordo per Dybala: cambiano le cifre

Non c’è da perdere tempo serve ricostruire una grande Juventus per questo nei prossimi giorni di calciomercato si preannunciano davvero molto caldi.

La squadra di Allegri ha bisogno di volti nuovi praticamente in tutti i reparti. A sottolinearlo soprattutto il rendimento avuto ai bianconeri in questa stagione, chiusa con un quarto posto che non può certo soddisfare La tifoseria. È stata conquistata la qualificazione alla prossima Champions League, vero, ma Bonucci e compagni non sono mai riusciti a inserirsi nella lotta per il primato.

Per questo motivo nelle prossime settimane la dirigenza proverà ad accontentare le richieste dell’allenatore e a sostituire nel migliore dei modi i big che sono in partenza come ad esempio Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Ma non solo, si cercherà il giusto equilibrio tra giovani in rampa di lancio e campioni affermati a livello internazionale. Nel frattempo però continua l’interesse dei tifosi bianconeri riguardo il futuro di Dybala.

Calciomercato Juventus, l’Inter offre a Dybala un triennale a 7 milioni a stagione

Inutile girarci attorno, la speranza dei supporters juventini è quella che l’argentino non vesta in futuro la casacca dei rivali nerazzurri. Il calcio moderno però ormai è pieno di trasferimenti che vanno “contro i sentimenti” e Dybala all’Inter pare essere una pista decisamente percorribile.

Paulo #Dybala is one step away to #Inter as a free agent. Agreement in principle for a 3-years contract (€7M/year) with the option for the fourth year. #transfers https://t.co/8NYNxEiz9P — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 23, 2022

Come ha rivelato Nicolò Schira su Twitter, infatti i nerazzurri sembrano essere ad un passo dall’accordo con la “Joya”. Mettendo sul piatto un contratto triennale di sette milioni a stagione per convincere l’argentino a firmare. Su Dybala c’è anche l’interesse della Roma di Mourinho.