Calciomercato Juventus, ha vinto l’Inter | 18 milioni per volare

Calciomercato Juventus, l’esterno croato in scadenza di contratto sta tentennando dopo l’ultima offerta dei nerazzurri.

Quello tra Ivan Perisic e l’Inter è un matrimonio che ancora non può definirsi concluso. Le parole, fortemente critiche verso l’amministratore delegato Marotta, pronunciate a margine della vittoria della Coppa Italia avevano fatto ipotizzare un imminente divorzio. I nerazzurri avevano tergiversato troppo nell’estenuante trattativa per il rinnovo, un tentennamento che non è andato giù all’esperto centrocampista croato.

L’offerta troppo bassa aveva fatto il resto: un rapporto, quello tra l’Inter e il suo agente, che appariva ormai insanabile. A quanto pare, però, nelle ultime ore Marotta sembra deciso a ridiscutere la proposta, avendo capito quanto prezioso possa essere ancora l’esterno di Spalato, che il prossimo febbraio compirà 34 anni. E soprattutto toglierlo dalle “grinfie” di quelle squadre che avevano immediatamente fiutato l’affare, iniziando a corteggiare Perisic. Una di queste è sicuramente la Juventus, già da tempo sulle tracce del giocatore.

Calciomercato Juventus, Kostic è l’alternativa a Perisic

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe proposto a Perisic un contratto biennale da 5 milioni di euro. Che con i bonus arriverebbe a toccare quota sei, quella richiesta dall’entourage del nazionale croato. Una parte di questi bonus si può raggiungere facilmente, l’altra invece sarebbe legata ad obiettivi di squadra. Perisic non ha ancora preso una decisione definitiva ma se fino a qualche settimana fa appariva lontanissimo dal club nerazzurro, adesso le due parte sembrano destinate a riavvicinarsi.

Considerati i tentennamenti di #Perisic (34 anni ed ora pure infortunato), la #Juventus sta virando sempre più su #Kostic 🇷🇸 (29) esterno dell’ @Eintracht con un cartellino attorno ai 18 mln — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) May 24, 2022

Non una buona notizia per la Juve, convinta di mettere le mani sul forte esterno. Ma quale sarebbe l’alternativa? In attesa di capire come si evolverà la questione Perisic, i bianconeri – secondo il giornalista Marcello Chirico – starebbero virando sempre più su Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, il cui prezzo del cartellino si aggira attorno ai 18 milioni.