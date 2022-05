Calciomercato Juventus, bomba Perisic: ultimatum definitivo

Calciomercato Juventus, bomba Perisic: il destino dell’esterno croato dell’Inter si deciderà nello spazio di poco tempo. L’ultimatum

ieri il summit. Con ultimatum annesso secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Anche perché l’Inter sembra infastidita da quello che si è creato attorno a Ivan Perisic, l’esterno croato in scadenza che ieri ha ricevuto da Marotta l’offerta di rinnovo. Quella definitiva, a quanto pare, perché non sono previsti né ritocchi e nemmeno un altro incontro tra le parti. O dentro o fuori.

Ma quando arriverà la risposta di Perisic? Il quotidiano in edicola questa mattina spiega che non dovrebbe tardare più di tanto, anzi: nello spazio di 48 ore l’esterno dovrebbe dare una risposta definitiva a Marotta: i 5 milioni di euro messi sul piatto per un accordo biennale, con alcuno bonus che si dovrebbero aggirare intorno ai 600-700 mila euro non avranno un altro ridimensionamento verso l’alto.

Calciomercato Juventus, subito Perisic

La Juventus in tutto questo attende, sapendo benissimo di non poter fare altro dopo aver avvicinato l’entourage del calciatore croato e aver messo a puntino un’offerta economicamente migliore di quella nerazzurra. Le sensazioni ieri andavano verso una soluzione senza stravolgimenti per il mercato di Marotta, con un accordo che poteva tranquillamente essere trovato. Ma questo fastidio spiegato dalla Gazzetta potrebbe essere un freno per Perisic, che come sappiamo non le ha mandate a dire dopo la finale di Coppa Italia vinta.

Insomma, in questa settimana si dovrebbe comunque conoscere il futuro del migliore dell’Inter in questa stagione. Cherubini in questa operazione il suo lo ha fatto, e anche nel migliore dei modi. Non resta che attendere. E capire quale sarà la decisione del vice campione del Mondo con la maglia della Croazia.