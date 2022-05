Calciomercato Juventus, affare per il nuovo Lichtsteiner: irruzione lampo dell’Inter

Calciomercato Juventus, il difensore esterno è stato uno dei pochi a salvarsi nella difficile stagione della sua squadra.

Domani spegnerà trentaquattro candeline, un’età importante per un calciatore. Eppure Juan Cuadrado continua ad essere un elemento indispensabile per la Juventus. L’esterno colombiano l’ha dimostrato ampiamente anche quest’anno, confermandosi tra i migliori in assoluto nel suo ruolo. In pochi, in Serie A, sono in grado di coprire l’intera fascia, saltare gli avversari come fa lui, creando ogni volta superiorità numerica.

Lo sa bene Massimiliano Allegri, che ha convinto la società bianconera a puntare sull’ex giocatore di Fiorentina e Chelsea anche nella stagione che verrà. Cuadrado, tuttavia, non è più giovane come quando nell’estate 2015 sbarcò a Torino e nella stagione che si è appena conclusa non sono state poche le assenze per infortunio. La Juventus ha bisogno di un sostituto all’altezza, uno che sia in grado di non far rimpiangere il nativo di Necoclì e che possa quanto prima raccoglierne l’eredità. Nel casting dei possibili successori del colombiano sembra averla spuntata Raoul Bellanova, terzino destro del Cagliari, nonché una delle rivelazioni dell’ultimo campionato di massima serie.

Calciomercato Juventus, ci sono anche i nerazzurri su Bellanova

La stagione dei sardi si è conclusa con un’amarissima retrocessione in cadetteria ma tra i pochi a salvarsi c’è proprio il classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Milan ma di proprietà dei francesi del Bordeaux. Sì, da giovanissimo Bellanova ha dovuto fare le valigie per affermarsi nel calcio, con la speranza di rientrare in Italia dalla porta principale. I suoi cross sarebbero una manna dal cielo per la Juventus, che in questa speciale classifica è finita agli ultimi posti, davanti solo a Sassuolo e Udinese.

#Cagliari previsto il riscatto di #Bellanova dal #Bordeaux. Tante squadre interessate in serie A, oltre alla #Juve e alla Viola anche l‘#Inter segue l’esterno — Gianluigi Longari (@Glongari) May 24, 2022

Su Bellanova, che come riporta il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari sarà riscattato dal Cagliari, ha messo gli occhi anche la Fiorentina. La notizia delle ultime ore, però, è che oltre ai viola ci sarebbe anche l’Inter sul gioiellino rossoblù.