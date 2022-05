Cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane nel calciomercato della Juventus? I tifosi aspettano con ansia notizie da parte del club.

La squadra andrà rinnovata e su questo non sembrano esserci dubbi. Andranno via dei giocatori importanti come Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Elementi che hanno avuto un ruolo centrale negli ultimi anni e andranno sostituiti con l’arrivo di altri calciatori di spessore, che riescano ad elevare il tasso tecnico di una squadra chiamata a puntare per lo scudetto dopo aver fallito l’obiettivo nell’ultima stagione.

Almeno un paio di rinforzi per ogni reparto. Questo pare essere il minimo necessario per poter pensare di puntare in alto. Certo molto dipenderà anche da quel che il club deciderà riguardo le cessioni. Non è da escludere che altri elementi possano lasciare Torino nel corso delle prossime settimane. Vuoti che la Juventus dovrà colmare poi sul mercato con altri innesti.

Calciomercato Juventus, in 12 via dal Psg: le occasioni

Ci sono diversi club europei che stanno cambiando pelle e questo vuol dire che nel corso dell’estate potrebbero esserci delle occasioni da sfruttare. Come spiega Le Parisien, il Psg è pronto a mettere sul mercato addirittura la bellezza di 12 giocatori. Tutti campioni affermati o comunque elementi di spessore internazionale. La lista è lunga: Dabga, Kurzawa, Herrera, Ramos, Icardi, Paredes, Wijnaldum, Danilo, Gueye, Diallo, Draxler e Kherer. In questo elenco ci sono tre giocatori che potrebbero far gol ai bianconeri, ovvero Icardi, Paredes e Wijnaldum. Tutti giocatori che già in passato sono stati accostati alla Juventus e che potrebbero rappresentare dei grandi colpi per mister Allegri.