Calciomercato Juventus, intreccio con il Milan e irruzione dalla Turchia

Tra i vari giocatori che lasceranno la Juventus al termine della stagione, oltre ai già dichiarati Dybala e Chiellini, c’è anche il nome del centrocampista italiano, sul quale la squadra turca si sarebbe “tuffata”.

Dopo 5 anni in bianconero il giocatore, di comune accordo con la società, ha infatti deciso di non rinnovare il suo contratto per andare alla ricerca di nuove sfide che possano riaccendere il suo entusiasmo. Andrà quindi via a parametro zero l’esterno della nazionale italiana, un peccato poiché tramite la cessione del suo cartellino si sarebbe potuto guadagnare un qualcosa da reinvestire sul mercato.

Calciomercato Juventus, Galatasaray in pole per Bernardeschi

L’indiscrezione di mercato è stata riportata nella giornata di ieri da Rudy Galetti, il quale ha rivelato che se da un lato la “pista Milan” si è definitivamente raffreddata poiché la dirigenza rossonera ha specificato che le caratteristiche del toscano non combaciano con quelle dei profili di cui sono alla ricerca, dall’altro il Galatasaray si è fatto avanti con un’offerta formale per l’ormai ex-centrocampista Juventino. Come detto, però, egli partirà a parametro zero e quindi il suo futuro, brutto a dirsi, poco importa ad Allegri e società.