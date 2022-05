By

Calciomercato Juventus, due piccioni con una fava: scambio per il nuovo “metronomo”

Sebbene sembrasse solamente frutto dell’ immaginazione dei giornalisti sportivi lo scambio che alletta mister Allegri potrebbe chiudersi a breve, almeno stando a quanto riportato attualmente.

La conferma dell’indiscrezione di mercato che porterebbe il centrocampista campione d’Europa a Torino è stata riportata da ” Tuttojuve.com” nella giornata odierna. Secondo la notizia, proprio come anticipato settimane fa, il giocatore arriverebbe alla Juventus a mezzo di scambio con un calciatore attualmente in bianconero. Qualora egli arrivasse ad essere a disposizione di Allegri, la Juventus guadagnerebbe un ottimo metronomo per il suo centrocampo che potrebbe riprendere a gestire l’ormai caotico giro palla della “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, Jorginho per Rabiot: lo scambio “S’ha da fare”

Secondo il sito sopracitato il giocatore della nazionale italiana sarebbe vicino a vestire i colori della Juve poiché lo scambio con Rabiot, nonostante loro due occupino ruoli differenti, potrebbe essere accettato dalla dirigenza dei “Blues”. Inoltre, sono già trapelate le prime notizie circa il contratto dell’italo-brasiliano, che andrebbe a percepire uno stipendio da ben 5 milioni di euro a stagione, che Agnelli andrebbe a concedergli grazie ai vantaggi del decreto crescita. La controparte juventina dello scambio è Adrien Rabiot, il quale ,nonostante i recenti miglioramenti, rappresenta per il conte Max una pedina “sacrificabile” , soprattutto per arrivare ad un campione come l’ex-Napoli.