Calciomercato Juventus, blitz e Allegri fregato. Gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna.

Sarà un’estate di grandi cambiamenti in casa bianconera, l’abbiamo sottolineato più volte, così come abbiamo sempre evidenziato la grande attenzione che dovrà contraddistinguere il lavoro di Cherubini nei prossimi mesi.

Le questioni da risolvere sono numerose e non sono destinate a ridursi al solo scenario Dybala o alla ricerca dei sostituti di Chiellini e Bernardeschi. Certo, le sortite del 10 e dello storico 3 hanno lasciato un vuoto importante che non potrà passare inosservato ma è altresì giusto ricordare che gli sforzi principali interesseranno con ogni probabilità la regione centrale di campo.

Calciomercato Juventus, Renan Lodi si allontana: va in Premier League

Le defezioni più importanti hanno interessato soprattutto questo reparto, complici le non felicissime prestazioni dei nuovi arrivi, le difficoltà fisiche di Locatelli e l’infortunio in quel di Empoli che ha rallentato l’impatto positivo di Denis Zakaria.

Quest’ultimo, insieme all’ex Sassuolo, rappresenta uno dei punti fermi per Allegri, ma il livornese ha già avanzato richieste specifiche per migliorare quel collante tra attacco e difesa da anni non più punto di forza per i bianconeri.

Il nome principale è quello di Paul Pogba ma non sono stati pochi i nomi accostati in questi mesi alla società sabauda e che potrebbero raggiungere il Piemonte durante la prossima estate. Tra questi, con ogni probabilità, andrà depennato Renan Lodi. Dopo le prime avances, Relevo ha sottolineato come sono a breve previsti contatti tra l’entourage del brasiliano e il Newcastle, attualmente tra i maggiormente interessati al centrocampista dell’Atletico Madrid.