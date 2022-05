By

Calciomercato Juventus, spalle al muro De Jong: così l’addio diventa realtà

Frankie De Jong è attualmente al centro dei rumors di calciomercato del Barcellona: sul talento olandese aleggia da ormai svariate settimane aria di addio.

Ad essere sinceri, le voci di mercato sono abbastanza incomprensibili: il giovane centrocampista blaugrana è infatti uno dei giovani di maggiore talento della rosa degli spagnoli e, per questo, una sua cessione sarebbe un vero e proprio azzardo per un Barcellona che vuole far ripartire un ciclo. A dare conferma della falsità delle notizie riportate sui giornali è stata l’ennesima dichiarazione del ragazzo, arrivata proprio nelle ultime ore, e riportata direttamente dal creatore di “mas que pelotas” su Twitter.

Calciomercato Juventus, De Jong: se sarà addio, la colpa sarà del Barça

Le ultime parole del fantasista blaugrana, riportate da Adrian Sanchez, sono infatti inequivocabili: ” se sarà addio, sarà per decisione del Barcellona. Frenkie de Jong ha fatto sapere (di nuovo) al club che NON è nel business della partenza.”, ha detto l’esperto di calciomercato. Insomma, la situazione è abbastanza intricata e bisogna capire se credere alle indiscrezioni dei giornali o alle parole del diretto interessato. Ciò che invece è assolutamente scontato è che qualora il giovane fosse messo sul mercato la dirigenza bianconera si farebbe sicuramente trovare pronta per provare l’assalto al suo cartellino.