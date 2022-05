Anche se siamo solamente alla fine del mese di maggio stiamo già per entrare nelle fasi cruciali del calciomercato della Juventus.

La società bianconera ha assolutamente intenzione di tornare a lottare per lo scudetto, dopo aver fallito l’obiettivo in questa stagione. Per farlo mister Allegri ha bisogno di rinforzi i reparti. Si dovrà cercare il giusto equilibrio tra elementi di spessore internazionale, dotati di grande esperienza, e giovani in rampa di lancio che possano far compiere alla sua squadra e salto di qualità. Non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza da tempo stia lavorando in tal senso.

Uno sguardo ovviamente sarà dato alla lista dei futuri svincolati, giocatori che sono attualmente in scadenza di contratto a fine giugno. Ci sono delle occasioni golose da cogliere. Allo stesso bisognerà fare degli investimenti mirati su calciatori che possano essere per anni le colonne della squadra del futuro. Si battono insomma più piste ma con un solo intento: rendere la Juventus sempre più forte.

Calciomercato Juventus, Jorginho con Pogba per un centrocampo da sogno

A centrocampo il grande sogno è Paul Pogba, i tifosi sperano che il centrocampista francese possa tornare a Torino ed essere protagonista. Ma la Juventus ha bisogno anche di un playmaker, di un giocatore d’ordine in mezzo al campo. E come sottolinea calciomercato.it la pista che porta a Jorginho è davvero molto calda, tant’è che nei giorni scorsi sarebbe andato in scena un incontro tra il suo entourage e Cherubini. Un incontro nel quale il regista italo-brasiliano avrebbe confermato la sua voglia di tornare in serie A. Tuttavia l’affare potrebbe anche non andare in porto quest’estate ma la prossima, quando terminerà il contratto di Jorginho con il Chelsea.