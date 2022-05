Calciomercato Juventus, spunta l’ipotesi che sorprende il mondo bianconero tutto. Ecco le ultime novità dalla Liga.

A stagione ormai conclusa, arriva ormai il tempo dei bilanci in casa bianconera. Giusto evidenziare che questi non potranno essere totalmente positivi ma è altrettanto corretto evidenziare che in un percorso contraddistinto dalla vittoria per ben dieci anni, possa verificarsi un’annata conclusa senza trofei.

Non manca poi di certo ad Agnelli e, in generale, a quella che è la dirigenza bianconera l’intelligenza e la consapevolezza per comprendere quelli che sono stati gli errori di quest’anno e, dunque, le contromosse da seguire per poter migliorare e crescere.

Altrettanto corretto, dunque, assimilare quel modus operandi tipico di mister Allegri, da sempre bravissimo a guardare il bicchiere mezzo pieno e che ha comunque lasciato intendere di guardare a quanto di buono raccolto fin qui. La qualificazione in Champions è arrivata e per il prossimo anno i bianconeri potranno contare sin dall’inizio su Dusan Vlahovic e, soprattutto, su quell’attesissimo Federico Chiesa la cui assenza per infortunio ha pesato non poco.

Calciomercato Juventus, Morata e quello scenario in Liga che sorprende tutti

Bisogna adesso capire, da un lato, quelle che saranno le contromosse di Cherubini e colleghi per poter ovviare alle diverse assenze causate dalla prossima campagna acquisti. Dall’altro, trovare il giusto compromesso tra operazioni in entrata e sostenibilità finanziaria.

Max indubbiamente vuole mantenere un’ossatura, soprattutto dopo i già non poco pesanti addii di Dybala, Chiellini e Bernardeschi. Col passare del tempo, però, si infittiscono sempre di più le possibilità di veder salutare la Juventus un altro pilastro quale è Alvaro Morata.

Arrivato due settembre fa dall’Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto, a Torino non sembrano intenzionati a versare nelle casse biancorosse quei 35 milioni richiesti. Secondo la pagina Insider Relevo, molto ben informata sulle questioni in Liga, un ritorno alla corte di Simeone, dai più scartato fino a qualche tempo fa, risulta invece ad oggi uno scenario tutt’altro che improbabile.