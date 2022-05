Calciomercato Juventus, firma fulminea Zaniolo: “Il primo del club”

Calciomercato Juventus, ci sono novità in merito al rinnovo del talento giallorosso, decisivo nella finale di Conference League.

Bene o male era scontato che andasse a finire così. José Mourinho lo aveva in qualche modo anticipato ed era quasi ovvio che alle sue dichiarazioni facesse seguito, poi, la notizia che è stata diffusa qualche minuto fa da Sky Sport. Secondo la pay tv, Nicolò Zaniolo continuerà a vestire la maglia giallorosso ancora per un po’.

Pare che sia stato il primo giocatore contattato dalla società capitolina per firmare il rinnovo e prolungare, così, il contratto che in teoria sarebbe dovuto scadere nel 2024. La volontà della Roma di tenerlo con sé è legata a doppio filo a quello che è successo qualche sera fa. Decisivo sarebbe stato, infatti, il gol che il numero 22 ha segnato nella finale di Tirana contro gli olandesi del Feyenoord e che ha regalato lo storico trionfo europeo ai giallorossi. È stato quello il momento in cui le possibilità che Nicolò rimanesse alla Roma si sono di fatto moltiplicate, preparando il terreno, appunto, alla decisione definitiva che sarebbe poi maturata nella giornata di oggi.

Calciomercato Juventus, Mou: “Resterà finché ci sarà io”

Mourinho sarà ora contento, considerando che qualche mese fa in conferenza stampa aveva ampiamente anticipato le sue intenzioni: “Resterà fino a quando ci sarò anche io”, aveva tuonato l’allenatore portoghese, chiarendo che non avrebbe permesso a nessuno di mettere le mani su quel talento azzurro che sta cercando in ogni modo di coltivare.

Niente da fare, allora, per le società che avevano nel proprio radar il centrocampista nativo di Massa. Zaniolo non si tocca, non per ora per lo meno. Con buona pace, dunque, della Juventus. Che tanto sembrava interessata a lui, ed anche degli altri club della Premier che volentieri lo avrebbero preso a giocare con sé.