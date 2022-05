Calciomercato Juventus, deciso il post-Alex Sandro | Si guarda in Portogallo

Calciomercato Juventus, nonostante abbia ancora un ulteriore anno di contratto, il terzino brasiliano sembra vicino all’addio.

Non c’è più la certezza che Alex Sandro resti alla Juventus dopo una stagione complessivamente deludente. Non è il solo a meditare l’addio, perciò grandi cambiamenti si profilano all’orizzonte per la società bianconera. Massimiliano Allegri ha già in mente qualche nuovo innesto per la sua rosa e per rendere possibile uno di essi sembra che il club abbia già iniziato a muoversi.

Stanno alle ultime notizie di mercato, la Juventus è seriamente intenzionata a portare a Torino Alejandro Grimaldo. Il terzino sinistro del Benfica sembrerebbe essere il profilo giusto per sostituire il brasiliano e il suo contratto è in scadenza, ragione in più per pensare che possa accettare un’eventuale offerta e sposare il progetto del tecnico bianconero.

Calciomercato Juventus, bianconeri di nuovo sulle tracce di Grimaldo

A confermare quella che fino a poche ore fa era solo un’indiscrezione è saltato fuori anche un tweet di Ekrem Konur, esperto di calciomercato internazionale. “La Juventus sta monitorando la situazione di Grimaldo” recita il post, a dimostrazione del fatto che non si tratterebbe solo di voci fini a se stesse. Radio spogliatoio riferisce, inoltre, che Alejandro non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2023. Si dice che abbia voglia di cambiare aria e di tuffarsi a capofitto in una nuova esperienza. Difficilmente, nel caso in cui la Vecchia Signora dovesse bussare alla sua porta, declinerà quindi l’offerta.

Resta solo un “problema” da risolvere. Il Benfica chiede per il terzino sinistro classe ’95 circa venti milioni di euro. Cifra che la società è disposta a spendere solo nell’eventualità in cui Alex Sandro decidesse davvero di abbandonare la squadra. È questo il solo ostacolo che separa Max Allegri dall’uomo sul quale ha messo gli occhi.