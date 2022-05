Calciomercato Juventus, bacchetta magica Cherubini: “3 x 3” in attacco

Calciomercato Juventus, il reparto avanzato sarà interessato molto probabilmente da una vera e propria rivoluzione.

Che la Juventus abbia preso la decisione di non riscattare Alvaro Morata è cosa nota. La trattativa con l’Atletico Madrid, società detentrice del cartellino del centravanti spagnolo, è ormai morta e sepolta. I due club, nonostante i numerosi tentativi, non sono riusciti a mettersi d’accordo sulla cifra – si è sempre parlato di circa trentacinque milioni di euro complessivi – che avrebbe consentito ai bianconeri di tenere a Torino il giocatore e accontentare così Massimiliano Allegri, che per Morata ha sempre avuto un certo debole.

Morata, dunque, tornerà – seppur momentaneamente – a Madrid. Questo significa che la Juventus si vedrà costretta a rivoluzionare il suo attacco, i cui unici “sopravvissuti” potrebbero essere i soli Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Ora resta da capire chi saranno i loro nuovi compagni di reparto. Innanzitutto, c’è bisogno di un giocatore che possa far rifiatare il serbo e che soprattutto accetti di buon grado la panchina.

Calciomercato Juventus, oltre a Muriel anche Di Maria e Raspadori

Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, per questo tipo di ruolo stanno salendo vertiginosamente le quotazioni di Luis Muriel. L’attaccante colombiano dell’Atalanta, ormai ultratrentenne, sarebbe stimolato dalla sua prima avventura in una big e non disdegna a priori l’ipotesi Torino, dove ritroverebbe il suo compagno di nazionale Cuadrado. Ha un contratto fino al 2023 con gli orobici ma Gasperini lo lascerebbe partire per circa 15-20 milioni. Gli altri due che dovrebbero rinforzare il reparto avanzato della Juventus, stando alle varie indiscrezioni, sarebbero Angel Di Maria e Giacomo Raspadori. Due obiettivi che il direttore sportivo Federico Cherubini insegue da tempo.

L’attaccante del Sassuolo, una delle rivelazioni di questo campionato, andrebbe a prendere il posto di Moise Kean, per il quale si sta valutando la cessione in prestito.