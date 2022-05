Calciomercato Juventus, ecco il bomber da 14 goals stagionali come vice Vlahovic.

Il reparto offensivo della Juventus subirà delle profonde trasformazioni con la sessione estiva del calciomercato, e quindi alla dirigenza bianconera toccherà fare un duro lavoro per rimpiazzare le posizioni vacanti.

Sono diversi i calciatori che diranno addio alla “Vecchia Signora”: il già partito Dybala, Morata, Bernardeschi, e molto probabilmente anche Kean. La lista è lunga, e così l’impegno da profondere per arrivare a sostituirli tutti sarà davvero molto. Per quanto riguarda Morata la situazione è un po’ critica perché il prezzo fissato per il suo riscatto è considerato troppo alto dalla dirigenza bianconera; Kean, invece, non ha convinto appieno la società per via della sua altalenanti prestazione e potrebbe quindi essere riscattato subito, invece dell’anno prossimo al termine del prestito, e quindi ceduto per fare cassa e Bernardeschi ha lasciato terminare il suo contratto ed è alla ricerca di nuove sfide. Ecco quindi che Cherubini &Co. si sono già mossi per tentare di chiudere qualche affare.

Calciomercato Juventus, Arnautović ha convito: può essere il vice Vlahovic

Il centravanti si è reso partecipe di una ottima stagione con il Bologna, realizzando ben 14 goal. Egli è per questo uno degli indiziati per poter riempire il posto da vice Vlahovic, che sarebbe sicuramente in grado di coprire. Inoltre, la pluriennale esperienza ad alti livelli del austriaco potrebbe addirittura essere un’arma in più di cui la Juve potrebbe servirsi ed essere quindi molto più competitiva. Con l’affare Di Maria agli sgoccioli, quindi, la Juventus porterebbe a casa sicuramente due giocatori non giovanissimi ma che potrebbero dare quel quid in più in grado di far la differenza.