Calciomercato Juventus, in trattativa con il Napoli: annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio ufficiale: il calciatore è in trattativa con il Napoli e potrebbe trovare collocazione nella squadra di Spalletti

L’annuncio è ufficiale e arriva direttamente dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Che ha reso pubblica, durante la presentazione del prossimo ritiro della sua squadra in quel di Castel di Sangro, una trattativa che potrebbe portare ormai un ex bianconero alla corte di Luciano Spalletti. Sarebbe un bel colpo senza dubbio per gli azzurri, visto che anche in questo caso parliamo di un calciatore che si è liberato a parametro zero, dopo la decisione bianconera di non procedere al rinnovo.

“Ho trattato personalmente Bernardeschi, sono già tre settimane che ho parlato col suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa facesse. In tutto questo – ha detto ancora DeLa – ho parlato anche con Spalletti perché non si possono prendere degli uomini che non sono assimilabili poi con il contesto di gioco che ogni allenatore sceglie. E non qui non facciamo Fantacalcio, i calciatori devono essere messi bene in campo”.

Calciomercato Juventus, l’annuncio del Napoli

Insomma, senza giri di parole, il Napoli punta forte sul profilo dell’ex bianconero al quale Cherubini, così come successo con Dybala, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Su Bernardeschi inoltre, almeno stando a quelle che sono le indiscrezioni delle ultime ore di radiomercato, ci sarebbero anche il Milan e l’Inter. Le milanesi infatti hanno messo gli occhi addosso all’esterno offensivo in uscita e potrebbero fare un’offerta nelle prossime settimane.

Vedremo quale sarà il futuro di Berna che in maniera evidente non rientra più nei piani di Allegri, nonostante il tecnico livornese lo abbia comunque usato con una certa regolarità nel corso di questa stagione. Ma l’opera di rivoluzione è ovviamente totale. Ed ha toccato anche l’ex Fiorentina.