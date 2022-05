Calciomercato Juventus, semaforo verde per il post Chiellini solo con lo scambio

Calciomercato Juventus, il costo del cartellino del difensore è di circa trenta milioni. Ma non è da escludere che arrivi con un’altra formula.

Le quotazioni sono salite vertiginosamente negli ultimi giorni. Nel “calderone” di nomi per il dopo-Chiellini nessuno aveva realmente preso in considerazione il suo. Ed invece sarebbe stato proprio Massimiliano Allegri a raccomandarlo ai dirigenti bianconeri, sorpreso dalle prestazioni del giocatore nella stagione appena terminata.

Cinque gol in Premier League, grande forza fisica e senso della posizione, discreto anche in fase di possesso grazie ai suoi piedi educati. Gabriel dos Santos Magalhaes è uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare la difesa. Che tra qualche settimana resterà orfana del suo condottiero. Chiellini ha già detto addio alla Vecchia Signora e tra qualche giorno lo farà con la nazionale azzurra. Nel suo futuro c’è un’avventura negli Stati Uniti per poi tornare a Torino in altre vesti, forse da dirigente. E chi potrebbe sostituirlo è proprio il centrale brasiliano, “scoperto” dai francesi del Lille e portato in Europa nel gennaio 2017.

Calciomercato Juventus, Gabriel potrebbe rientrare in un ipotetico scambio con Arthur

Gabriel è mancino e potrebbe benissimo completarsi con Matthijs de Ligt, le cui responsabilità saranno maggiori nella prossima stagione senza una colonna come Chiellini. Attualmente il brasiliano viene valutato dall’Arsenal circa trenta milioni ma non è detto che arrivi a Torino con questo tipo di formula. Secondo il giornalista Nicola Balice del “Corriere dello Sport”, intervenuto durante la consueta diretta Twitch di Juventibus, la Juventus starebbe pensando ad un’altra soluzione. “Gabriel non è la prima scelta per il reparto arretrato – ha spiegato Belice – ma può diventarlo nel momento in cui entra in gioco la possibilità di fare uno scambio con l’Arsenal per riuscire a cedere Arthur”.