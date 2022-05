Calciomercato, game over Juve definitivo: accordo e visite mediche

Calciomercato, il game over è definitivo. Accordo trovato con il club e con il giocatore che la prossima settimana sosterrà le visite mediche.

Game over Cherubini. Ormai definitivo. Anche perché sarebbero già state fissate le visite mediche per la prossima settimana. Martedì dovrebbe essere il giorno giusto, poi firma sul contratto che legherà il centrocampista dell’Ajax, Gravenberch al Bayern Monaco.

L’olandese classe 2002, oltre quaranta presenze in stagione con la maglia dei lancieri, è pronto a prendere la via della Bundesliga. Un accordo economico anche importante, c’è da dirlo, per un elemento che comunque aveva un contratto non tanto lungo nel tempo con la società olandese: poco più di un anno. Secondo il Telegraf.nl infatti, i campioni di Germania dovrebbero versare oltre 24 milioni di euro all’Ajax per strappare il centrocampista alla concorrenze che si era fatta decisamente importante. Oltre i bianconeri anche il Manchester United ci aveva fatto più di un pensiero soprattutto dopo che Ten Hag ha preso la via dei Red Devils.

Calciomercato Juventus, sfuma Gravenberch

Un obiettivo comunque è sfumato. Il centrocampista era entrato nell’orbita della Juve non solo per le qualità tecniche ha dimostrato nel corso di questa stagione, ma anche per quella possibilità di poterlo prendere senza spenderci un enorme capitale vista la durata contrattuale. Ma poi il Bayern Monaco ha deciso di accelerare sulla questione, chiudendo l’affare e fissando così anche le visite mediche per il calciatore.

In mezzo al campo quindi Cherubini deve cambiare idea. Sfumato il classe 2002, rimangono vive altre piste: ma ci sono da piazzare anche alcuni elementi che non fanno più parte del progetto bianconero: da Arhur a Ramsey, passando anche per Rabiot che davanti ad una buona offerta potrebbe pure partire.