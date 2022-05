Calciomercato Juventus, andata senza ritorno: Allegri va a dama così

Non ci sono solo acquisti in vista nel prossimo calciomercato di una Juventus che non fa mistero di voler puntare decisamente in alto.

Tante operazioni all’orizzonte per la dirigenza bianconera, operazioni che dovranno essere concluse nel giro delle prossime settimane. La Juventus non fa mistero di voler puntare alla conquista del prossimo scudetto, ma vista la concorrenza mister Allegri avrà bisogno di tanti rinforzi di qualità. E non solo nel reparto offensivo.

Urgono insomma investimenti importanti e la conquista del piazzamento per la prossima Champions League dà delle importanti garanzie economiche. Certo è che la società punta a gestire nel migliore dei modi le risorse che ha, risparmiando dove possibile. Ci sono giocatori che non rientrano nei piani del club come Aaron Ramsey per i quali si sta cercando una soluzione.

Calciomercato Juventus, si cerca l’accordo per la risoluzione con Ramsey

Come ha spiegato il Corriere dello Sport, sono iniziati i primi passi della trattativa che potrebbe portare alla risoluzione del contratto con il centrocampista gallese. Che, è bene ricordarlo, è legato alla Juventus da un contratto fino a giugno 2023. Considerato che i Rangers non riscatteranno l’ex Arsenal, i bianconeri vorrebbero arrivare ad un accordo che gli consentirebbe di risparmiare la bellezza di 14 milioni di euro lordi del suo ingaggio. Una cifra che peserebbe, e non poco, sulle casse societarie. Ramsey dal canto suo non pare intenzionato a fare sconti e per arrivare ad un accordo, in attesa di una nuova squadra, chiede una buonuscita. Il quotidiano sportivo sottolinea come non ci sia ancora l’accordo tra le parti, ma anche come si stia cercando un accordo in tal senso.