Continuano le voci di calciomercato che riguardano il calciomercato della Juventus e le sue mosse nella finestra di trasferimenti estivi.

La rosa bianconera è destinata a subire profondi cambiamenti nel corso delle prossime settimane. Alcuni giocatori hanno già annunciato il loro addio e andranno sostituiti nel migliore dei modi. Quindi è lecito attendersi dei colpi a breve, Allegri vorrà avere i rinforzi già a disposizione nei primi giorni del nuovo ritiro.

La Juventus però è impegnata anche sul fronte delle cessioni, necessarie per non far lievitare il monte ingaggi e nello stesso recuperare delle risorse importanti da poter poi reinvestire. Per quanto motivo andranno fatte anche delle valutazioni riguardo giovani e meno giovani che a breve saranno nuovamente giocatori bianconeri, stiamo parlando dei prestiti.

Calciomercato Juventus, da decidere il futuro di Vrioni

Non ci sono solamente centrocampisti di qualità come Fagioli, Miretti e Ranocchia da valutare per la società bianconera. Che in giro per l’Italia, o ancor meglio per il mondo, ha tanti altri giocatori di proprietà che rientreranno dai rispettivi prestiti. C’è soprattutto una punta che si è messa in grande evidenza, stiamo parlando di Vrioni. Che ha giocato in Austria con la maglia del Wsg Tirol e si è aggiudicato il titolo di capocannoniere del torneo. Chi è abituato a far gol può farlo in tutte le categorie e in tutti i campionati. Per questo motivo, come scrive la Gazzetta dello Sport, Allegri valuterà il giocatore in ritiro ipotizzando che possa essere il vice-Vlahovic. Ma ovviamente la Juventus è prontd anche ad ascoltare eventuali offerte che potrebbero arrivare per il giovane e prolifico attaccante.